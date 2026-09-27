Роберт Уиттакер: у Царукяна на бумаге есть все навыки, чтобы побить Гейджи

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер выразил уверенность в том, что второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, может побить действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи.

«Этот локоть был хладнокровным, он конкретно вырубил Руффи. Арман сложён как статуя. Если смотреть на бумагу, то у Армана есть весь набор навыков, чтобы побить Гейджи. И я бы предпочёл увидеть бой Илии и Царукяна», — приводит слова Уиттакера портал FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.