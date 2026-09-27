Дана Уайт объяснил, почему следует наказывать бойцов за прыжки из клетки

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал, в каких случаях следует наказывать бойцов за прыжки из клетки.

«Я считаю, что должно быть так: если ты выпрыгиваешь из клетки, чтобы сделать что-то агрессивное или подобное, тогда тебя должны оштрафовать. Идеальный пример — Хабиб. Но если ты просто перевозбуждён и выпрыгиваешь из клетки, я не думаю, что это большая проблема.

Если парень перепрыгивает через клетку с плохими намерениями по отношению к другому бойцу или кому-то из толпы — штрафуйте его по полной. Но если нет, тогда не должны», — приводит слова Уайта аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.