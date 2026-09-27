«Мы его так ждали. Он чертовски опасен». Сириль Ган выделил многообещающего новичка UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган оценил дебютный бой в UFC бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг француза марокканского происхождения Салахдина Парнасса с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером, а также рассказал о своих эмоциях насчёт его перехода в промоушен. Их противостояние возглавило турнир UFC Fight Night 287 в Париже и завершилось победой Салахдина нокаутом в первом раунде.

«Невероятно. У меня не было никаких сомнений [в победе Салахдина]. У меня глаз эксперта, и я умею определять, когда боец опасен, даже если он вне UFC. Для меня это не было вопросом. Это был великолепный матч для него. Именно этого я и ожидал от Салахдина. Именно это я и видел. Его сильные стороны — выносливость, скорость и мощные удары. Это хорошо заметно, когда парень проводит спарринги. Он действительно чертовски опытен.

Мы его ждали в UFC. Мы так долго его ждали. Меня расстраивало видеть его вне нашей лиги. Я чувствую, что он пройдёт свой небольшой путь», — приводит слова Гана портал RMC Sport.