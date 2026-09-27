15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы его так ждали. Он чертовски опасен». Сириль Ган выделил многообещающего новичка UFC

«Мы его так ждали. Он чертовски опасен». Сириль Ган выделил многообещающего новичка UFC
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган оценил дебютный бой в UFC бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг француза марокканского происхождения Салахдина Парнасса с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером, а также рассказал о своих эмоциях насчёт его перехода в промоушен. Их противостояние возглавило турнир UFC Fight Night 287 в Париже и завершилось победой Салахдина нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 287, Париж, Франция
Дэн Хукер — Салахдин Парнасс (W)
06 сентября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Салахдин Парнасс

«Невероятно. У меня не было никаких сомнений [в победе Салахдина]. У меня глаз эксперта, и я умею определять, когда боец опасен, даже если он вне UFC. Для меня это не было вопросом. Это был великолепный матч для него. Именно этого я и ожидал от Салахдина. Именно это я и видел. Его сильные стороны — выносливость, скорость и мощные удары. Это хорошо заметно, когда парень проводит спарринги. Он действительно чертовски опытен.

Мы его ждали в UFC. Мы так долго его ждали. Меня расстраивало видеть его вне нашей лиги. Я чувствую, что он пройдёт свой небольшой путь», — приводит слова Гана портал RMC Sport.

Материалы по теме