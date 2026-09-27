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Джастин Гейджи объяснил, почему согласился на размен в концовке боя с Максом Холлоуэем

Джастин Гейджи объяснил, почему согласился на размен в концовке боя с Максом Холлоуэем
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37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Джастин Гейджи объяснил, почему согласился на размен в концовке боя с соотечественником Максом Холлоуэем. Их противостояние стало третьим по значимости событием турнира UFC 300, который прошёл в апреле 2024 года. Тогда победу нокаутом за секунду до конца боя одержал Макс. Таким образом, Холлоуэй завоевал титул BMF.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй (W)
14 апреля 2024, воскресенье. 06:15 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

«Для меня это был единственный шанс победить. Я не собирался сдаваться, как какая-то шлюха», — приводит слова Гейджи портал ActuMMA.

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.

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