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Непобеждённый чемпион PFL Усман Нурмагомедов встретился с братьями Миранчуками

Непобеждённый чемпион PFL Усман Нурмагомедов встретился с братьями Миранчуками
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Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов вместе с одноклубником, а также бойцом PFL Амру Магомедовым встретился с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками, которые выступают на позиции полузащитника в составе «Атланты» в МЛС и московского «Динамо» в РПЛ соответственно.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.

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