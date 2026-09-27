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Кормье похвалил Джона Джонса за то, что тот взял на себя решение об уходе Гейбла Стивсона

Кормье похвалил Джона Джонса за то, что тот взял на себя решение об уходе Гейбла Стивсона
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Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье положительно оценил решение соотечественника Джона Джонса взять на себя ответственность за решение о досрочном уходе Гейбла Стивсона из октагона после сенсационного поражения в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«Джонс с каждым разом всё больше доказывает, что он действительно может быть хорошим тренером. Поэтому Джон сделал это для Гейбла [приняв решение насчёт того, чтобы досрочно покинуть октагон]. Я думаю, что самым ярким примером этого стало то, что после боя он взял на себя ответственность за это решение. Джон, вероятно, лжёт в этой ситуации, это, вероятно, было не его решение, но именно так поступает тренер», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

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