Кормье похвалил Джона Джонса за то, что тот взял на себя решение об уходе Гейбла Стивсона

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье положительно оценил решение соотечественника Джона Джонса взять на себя ответственность за решение о досрочном уходе Гейбла Стивсона из октагона после сенсационного поражения в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

«Джонс с каждым разом всё больше доказывает, что он действительно может быть хорошим тренером. Поэтому Джон сделал это для Гейбла [приняв решение насчёт того, чтобы досрочно покинуть октагон]. Я думаю, что самым ярким примером этого стало то, что после боя он взял на себя ответственность за это решение. Джон, вероятно, лжёт в этой ситуации, это, вероятно, было не его решение, но именно так поступает тренер», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.