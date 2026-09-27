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Джастин Гейджи объяснил, почему не собирается проводить бой с Царукяном до конца 2026 года

Джастин Гейджи объяснил, почему не собирается проводить бой с Царукяном до конца 2026 года
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37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Джастин Гейджи объяснил, почему не собирается проводить бой с Арманом Царукяном, представляющим Армению и Россию, до конца 2026 года.

«Сейчас у меня сильный ушиб колена. Я до сих пор не могу бить рукой. Прошло три месяца с моего последнего боя. Я очень много выложился в поединке с Пимблеттом в январе. В июне, к счастью, я вышел победителем, но это стоило мне больших физических затрат, поэтому мне нужно восстановиться. Моему мозгу нужен отдых, потому что я много тренировался перед этими поединками. Я просто собираюсь наслаждаться чемпионством до конца года. Приму деловое решение и решение, касающееся жизни, когда придёт время», — приводит слова Гейджи портал Heavy.

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