Многообещающий новичок UFC заявил о желании подраться с Холлоуэем или Пимблеттом

Бывший чемпион лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг, а ныне боец UFC француз марокканского происхождения Салахдин Парнасс рассказал, что хотел бы провести следующий поединок с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем или англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Перед тем как получить бой за пояс, нужно пройти несколько этапов. Макс Холлоуэй или Пэдди Пимблетт — неважно, кого мне дадут. Надеюсь получить пятого или четвёртого номера рейтинга в следующем поединке. И кто знает, если я хорошо выступлю, почему бы не подраться и за титул», — приводит слова Парнасса портал AcruMMA.