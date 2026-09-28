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Пратес рассказал, на что потратил бонус в $ 100 тыс. за нокаут в бою с Делла Маддаленой

Пратес рассказал, на что потратил бонус в $ 100 тыс. за нокаут в бою с Делла Маддаленой
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Второй номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес рассказал, на что потратил бонус в $ 100 тыс. за нокаут в бою с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 275. Ивент прошёл в Перте, Австралия. Бой завершился победой Пратеса техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес (W)
02 мая 2026, суббота. 16:45 МСК
Карлос Пратес
Окончено
TKO
Джек Делла Маддалена

«В какой-то момент боя я сказал: «Просто хочу титульный бой. Не хочу причинять тебе боль, сдавайся». Бро, я очень переживал из-за бонуса. Да, потому что мне нужно оплатить кучу счетов в Бразилии. Я купил дом, купил хорошую машину и подумал: «Чувак, мне нужны деньги», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале UFC op Eurosport.

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