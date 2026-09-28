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Звезда UFC встретился с бывшим пилотом Ф-1 Никитой Мазепиным в Италии

Звезда UFC встретился с бывшим пилотом Ф-1 Никитой Мазепиным в Италии
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян встретился с бывшим пилотом Формулы-1 соотечественником Никитой Мазепиным в Италии.

Фото: Из личного архива Царукяна

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Никите Мазепину 27 лет. Россиянин является бывшим пилотом команды Формулы-1 «Хаас». В 2022 году команда расторгла с ним контракт, после чего он оказался под санкциями Европейского союза, которые были сняты в 2024 году.

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