Азербайджанец Османли обвинил соперника в симуляции после дисквалификации на турнире UFC

Азербайджанец Мехеммедали Османли прокомментировал свою дисквалификацию за запрещённый удар в бою с представителем Кыргызстана Илимбеком Акылбеком Уулу на турнире UFC Fight Night 289, который прошёл в Лас-Вегасе.

«Он притворялся. Сначала он подставил мне ногу. А потом, когда рефери остановил бой, устроил целое представление», — приводит слова Османли Yahoo Sports.

По ходу боя Османли нанёс запрещённый удар коленом в голову Акылбеку в первом раунде, после чего рефери остановил поединок и присудил дисквалификацию Мехеммедали. Для азербайджанца этот бой стал дебютным в UFC.

На счету Османли пять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.