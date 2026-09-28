«Неприятно видеть это». Физиев — об исходе боя азербайджанца и киргиза на турнире UFC

Азербайджанец Рафаэль Физиев высказался об исходе боя между соотечественником Мехеммедали Османли и представителем Кыргызстана Илимбеком Акылбеком Уулу на турнире UFC Fight Night 289, который прошёл в Лас-Вегасе. По ходу боя Османли нанёс запрещённый удар коленом в голову Акылбеку в первом раунде, после чего рефери остановил поединок и присудил дисквалификацию Мехеммедали.

«The Ultimate Fighter — легендарное бойцовское шоу. Люди со всего мира мечтают попасть туда, выиграть, пройти через все эти испытания – тяжести боёв, сгонку веса, конфликты, камеры, интервью. И представьте: в финале встречаются два тюрка по происхождению. Я лично горжусь этим. Я тоже тюрк, родился и вырос в Средней Азии. Для меня это гордость, что два тюрка — один киргиз, другой азербайджанец — выходят в финал такого легендарного шоу.

Всё равно, как это всё закончилось. Я горжусь этими двумя парнями. Вы представляете, насколько сложно попасть на такое шоу из Средней Азии или Азербайджана? Насколько это невозможно, чтобы оказаться там. И они попадают в финал.

Пусть мы не увидели бой до конца. Все закончилось нарушением правил. Наш азербайджанский боец научится правилам. Кыргызский боец стал чемпионом. Конечно, неприятно, видеть, что всё это произошло. Но я горжусь тем, что два тюрка, победив всех на своем пути, дошли до финала. Это офигенно для всего тюркского мира», — сказал Физиев на видео на своей странице в одной из социальных сетей.

На счету Османли пять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.