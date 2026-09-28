Врач Раони Барселоса выступил с заявлением о состоянии бойца после потери сознания

Врач Раони Барселоса Густаво Медейрос выступил с обращением в социальных сетях после госпитализации бразильского бойца.

«Раулни сейчас находится в сознании, ориентирован и уже напрямую связывался с нашей командой в Лас-Вегасе. Он госпитализирован исключительно в соответствии с протоколом. Ему необходимо несколько дней провести под наблюдением, чтобы мы могли оценить его состояние и убедиться, что оно остаётся стабильным», — сказал Медейрос.

Врач также призвал болельщиков не беспокоиться за состояние Барселоса и отметил, что спортсмен чувствует себя хорошо.

«Хочу сообщить хорошие новости всем, кто переживает за Раулни: с ним всё хорошо. Скоро он вернётся ещё более сильным», — добавил Медейрос.

Напомним, бразилец в мейн-ивенте турнира UFC Fight Night 289 потерял сознание в пятом раунде, из-за чего проиграл нокаутом 21-летнему американцу Раулю Росасу-младшему.