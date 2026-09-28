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Одолевший Чимаева чемпион UFC Шон Стрикленд раскрыл имя следующего соперника

Одолевший Чимаева чемпион UFC Шон Стрикленд раскрыл имя следующего соперника
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Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд сообщил, что близок к проведению следующего боя с Насурдином Имавовым. По словам американца, стороны сейчас согласовывают финансовые условия поединка.

«Сейчас мы обсуждаем оплату. Как только этот вопрос будет решён, всё будет окончательно согласовано. Проблема в том, что никому нет дела до этого фальшивого француза. Мы почти у цели», — написал Стрикленд в социальных сетях.

В последнем бою 35-летний американец встретился с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 328 и одержал победу раздельным решением судей. Благодаря этому успеху Стрикленд завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе во второй раз в карьере.

Француз Имавов ранее уже встречался со Стриклендом. Их первый поединок состоялся в январе 2023 года и завершился победой американца единогласным решением судей.

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