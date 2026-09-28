Борщёв: имя Фёдора Емельяненко было больше, чем всё UFC вместе взятое

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Вячеслав Борщёв (8-7) высказался о легендарном российском бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко, которому исполнилось 50 лет сегодня, 28 сентября.

«Фёдор Емельяненко — это, конечно, без каких-либо сомнений, легенда MMA. Мне кажется, был момент, когда его имя, по крайней мере в России и странах бывшего Советского Союза, было больше, чем всё UFC вместе взятое. При этом надо обратить внимание, что свою дикую популярность он приобрёл за счёт своих невероятных боёв и скромности. Возможно, он был последним бойцом, который был так популярен и приобрёл свою популярность исключительно благодаря боям. Не спорю, что тогда у Pride был пик, но мне кажется, они не работали тогда так, как в UFC. После Макгрегора в UFC так и работает, ты попал туда — и становишься популярным. А когда дрался Фёдор, он сам заслуживал свою популярность. По сути, был первым Макгрегором, но без грязи и скандалов», — сказал Борщёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.