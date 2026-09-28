Альберт Туменов объяснил, почему Пратес и Моралес — опасные соперники для Махачева

Бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов оценил шансы бразильца Карлоса Пратеса и эквадорца Майкла Моралеса в поединке с действующим чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественником Исламом Махачевым.

«Говорят, что Пратес более удобен, чем Майкл Моралес, потому что он плохо защищается от проходов. Ловить его легче. Моралес физически сильный, его сложно будет перевести. Наверное, в этом есть правда. Хотя Пратес считается более точечным ударником, он может с любого удара нокаутировать. Оба – опасные соперники.

Но Ислам – очень опытный боец, не раз это доказывал и в полусреднем, и в лёгком весе. Он может менять тактику по ходу боя, найдёт ключ к победе над обоими», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.