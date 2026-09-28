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«Разочарован». Промоутер чемпиона из Британии осудил его за отказ от боя с казахстанцем

«Разочарован». Промоутер чемпиона из Британии осудил его за отказ от боя с казахстанцем
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Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра второго среднего веса (до 76,2 кг) Хамзы Шираза, раскритиковал решение подопечного оставить титул чемпиона мира по версии WBO и не проводить обязательную защиту с казахстанцем Жанибеком Алимханулы.

Напомним, Уоррен выиграл промоутерские торги, однако Шираз принял решение освободить пояс и подняться в полутяжёлый вес (до 79,4 кг).

«Очень разочарован тем, что Шираз отказался от пояса. Зачем он это сделал? Нет никаких причин, никакого разумного обоснования. Ты чемпион и должен защищать свой титул. Он завоевал его в бою против, вероятно, самого лёгкого соперника из топ-50, Алема Бегича. Мы приложили немало усилий, чтобы вывести его на эту позицию, а сейчас он не хочет защищать пояс», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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