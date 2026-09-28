Американский тренер — о возможном бое Гейджи и Царукяна: против Джастина нельзя ставить

Американский тренер Джон Вуд высказался о возможном поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Джастином Гейджи и россиянином Арманом Царукяном.

«Есть парни, против которых, и ты понимаешь это со временем, нельзя ставить. И Гейджи стал одним из таких парней. Этот старый пёс — прирождённый боец.

Парень просто находит способы победить. И он жёсткий как гвоздь. Не уверен, что есть боец, который был бы жёстче Джастина Гейджи. Много говорят — подерётся ли он или нет, думаю, что всё сводится к деньгам. Лично я надеюсь, что он выйдет, получит самый большой гонорар в жизни и уйдёт в закат», — сказал Вуд в интервью YouTube-каналу Home of Fight.