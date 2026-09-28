Тюлюлин: Емельяненко — лучший боец в истории. Большой человек с добрым сердцем

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин высказался о легенде отечественных единоборств Фёдоре Емельяненко, которому сегодня, 28 сентября, исполняется 50 лет.

«Хочу поздравить легенду российских MMA с днём рождения, пожелать ему успехов. Счастья и богатырского здоровья, которым он и без этого обладает. Большой человек с большим добрым сердцем. Приятные воспоминания… Их много. Много раз был в лагере у Фёдора Владимировича. Всегда было дисциплинированно, весело, комфортно и приятно. Только тёплые воспоминания, никакого негатива.

Является ли он лучшим бойцом в истории? Точно! В топ-3 для России Фёдор Владимирович, Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко. Но Емельяненко — номер один!

У меня есть прикольная история. Фёдор Владимирович попал мне в лоб. И травмировал сильно руку. Работает жёстко всегда. Был очень недоволен, что у меня такая крепкая голова», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.