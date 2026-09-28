В ACA объявили о предстоящем увольнении 50 бойцов

Президент ACA Магомед Бибулатов сообщил о готовящемся большом сокращении ростера организации из-за уменьшения числа турниров.

«Мы решили, что в конце этого года расторгнем контракт с 50 бойцами после итогового турнира в Санкт-Петербурге. У нас на контракте находится около 300 бойцов, а так как количество турниров сократилось, мы просто не можем их всех оставить.

Речь идёт не только о бойцах, которые идут на серии из поражений. Среди них будут ребята с отрицательным рекордом, ребята с положительным рекордом, которые выигрывают бои, но отрабатывают номер и дерутся незрелищно. Также будут те, кто проваливал взвешивание, кто не раскручивает бои. Так что, 50 бойцов, в конце года мы с вами попрощаемся», — сказал Бибулатов в интервью пресс-службе ACA.