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В возрасте 40 лет спустя сутки после боя скончался бывший чемпион WWE и AEW Пак

В возрасте 40 лет спустя сутки после боя скончался бывший чемпион WWE и AEW Пак
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В ночь на 28 сентября реслинг-промоушен All Elite Wrestling (AEW) сообщил о смерти 40-летнего звёздного рестлера из Англии Бенджамина Саттерли, выступавшего под псевдонимом Пак. Причины смерти на данный момент не называются.

«Аll Elite Wrestling с прискорбием сообщает о кончине Бенджамина Саттерли, известного под псевдонимом Пак. Уроженец Ньюкасл-апон-Тайна (Англия), Саттерли начал свою карьеру в рестлинге в 2004 году и выступал в организациях по всему миру, покоряя зрителей инновационными акробатическими приемами и невероятным мастерством на ринге. Пак подписал контракт с All Elite Wrestling в 2019 году, завоёвывал чемпионские титулы AEW и участвовал в одних из самых запоминающихся поединков в истории промоушена. Мы выражаем соболезнования семье, друзьям и поклонникам Саттерли», — говорится в сообщении AEW.

В ночь на 27 сентября он провёл свой последний поединок на турнире All Out, где проиграл Андраде эль Идоло в титульном матче за Национальное чемпионство AEW. В последний год принимал активное участие в главных сюжетах компании. С 2012 по 2018 год выступал в WWE, где становился чемпионом NXT, дважды командным чемпионом NXT и обладал рекордным рейном в качестве чемпиона полутяжеловесов WWE.

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Новости. Бокс/ММА
  • 28 сентября 2026