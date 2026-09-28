Первая пресс-конференция перед боем Фьюри и Джошуа может быть сорвана — Sky Sports

Первая пресс-конференция, посвящённая поединку между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, может быть сорвана, сообщает издание Sky Sports.

Мероприятие запланировано на завтра, 29 сентября, однако, по информации СМИ, организаторы не уверены в его проведении.

«В настоящий момент ничего не подтверждено касательно пресс-конференции. Что касается того, появимся ли мы там… Событие не может состояться без нас», — заявил изданию промоутер Эдди Хирн.

Напомним, поединок Фьюри – Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.

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Видео: наиболее титулованный боксёр.