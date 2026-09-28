50 достижений Фёдора Емельяненко. Спецпроект «Чемпионата», посвящённый юбилею легенды

Сегодня, 28 сентября, исполнилось 50 лет легенде российских смешанных единоборств Фёдору Емельяненко. «Чемпионат» представляет спецпроект, посвящённый юбилею российского бойца.

Фёдор Емельяненко родился в 1976 году в селе Рубежное (Ворошиловская область, Украинская ССР). В 10 лет начал заниматься самбо, неоднократно становился чемпионом России и мира среди любителей. Дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2000 году. Выступал в таких организациях Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Всего на его счету 40 побед и семь поражений.

Видео: почему Фёдор Емельяненко — легенда самбо.