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50 достижений Фёдора Емельяненко. Спецпроект «Чемпионата», посвящённый юбилею легенды

50 достижений Фёдора Емельяненко. Спецпроект «Чемпионата», посвящённый юбилею легенды
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Сегодня, 28 сентября, исполнилось 50 лет легенде российских смешанных единоборств Фёдору Емельяненко. «Чемпионат» представляет спецпроект, посвящённый юбилею российского бойца.

50 достижений Фёдора Емельяненко Подробнее

Фёдор Емельяненко родился в 1976 году в селе Рубежное (Ворошиловская область, Украинская ССР). В 10 лет начал заниматься самбо, неоднократно становился чемпионом России и мира среди любителей. Дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2000 году. Выступал в таких организациях Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Всего на его счету 40 побед и семь поражений.

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Видео: почему Фёдор Емельяненко — легенда самбо.