Тренер Гассиева: даже Майк Тайсон признал, что любил бои Фёдора Емельяненко

Виталий Сланов, тренер чемпиона мира по боксу Мурата Гассиева, поздравил с 50-летием легенду отечественных единоборств соотечественника Фёдора Емельяненко.

«Фёдора с днём рождения. Поздравляю его. Один из величайших бойцов в истории. Однозначно. А в России – бесспорно величайший. Вспоминаю всегда его красивые бои. Как он проигрывал Орловскому, а потом одним ударом подловил. Сильно был расстроен, когда Фёдор проиграл Хендерсону. Но он легенда, однозначно. Даже Майк Тайсон признал, что любил смотреть бои Последнего императора», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.