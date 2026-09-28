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Тренер Гассиева: даже Майк Тайсон признал, что любил бои Фёдора Емельяненко

Тренер Гассиева: даже Майк Тайсон признал, что любил бои Фёдора Емельяненко
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Виталий Сланов, тренер чемпиона мира по боксу Мурата Гассиева, поздравил с 50-летием легенду отечественных единоборств соотечественника Фёдора Емельяненко.

50 достижений Фёдора Емельяненко Подробнее

«Фёдора с днём рождения. Поздравляю его. Один из величайших бойцов в истории. Однозначно. А в России – бесспорно величайший. Вспоминаю всегда его красивые бои. Как он проигрывал Орловскому, а потом одним ударом подловил. Сильно был расстроен, когда Фёдор проиграл Хендерсону. Но он легенда, однозначно. Даже Майк Тайсон признал, что любил смотреть бои Последнего императора», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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