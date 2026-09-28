Новичок UFC Парнасс заявил, что может получить бой за титул черед один бой

Французский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Салахдин Парнасс заявил, что может получить за титул, если одержит ещё одну победу.

«Как быстро я завоюю титул UFC? Думаю, это может произойти уже очень скоро, потому что в своём первом бою… Я вошёл в UFC с девятым номером [рейтинга]. И я надеюсь на четвёртого-пятого номера в следующем бою. Кто знает, если я хорошо выступлю… Почему бы не дать мне бой за титул?» — сказал Парнасс в эфире канала Chanel+.

Салахдину Парнассу 28 лет. Французский боец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2017-го выступал в KSW, становился чемпионом организации в двух весовых категориях. Всего на его счету 26 побед и два поражения.