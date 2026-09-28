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Новичок UFC Парнасс заявил, что может получить бой за титул черед один бой

Новичок UFC Парнасс заявил, что может получить бой за титул черед один бой
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Французский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Салахдин Парнасс заявил, что может получить за титул, если одержит ещё одну победу.

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«Как быстро я завоюю титул UFC? Думаю, это может произойти уже очень скоро, потому что в своём первом бою… Я вошёл в UFC с девятым номером [рейтинга]. И я надеюсь на четвёртого-пятого номера в следующем бою. Кто знает, если я хорошо выступлю… Почему бы не дать мне бой за титул?» — сказал Парнасс в эфире канала Chanel+.

Салахдину Парнассу 28 лет. Французский боец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2017-го выступал в KSW, становился чемпионом организации в двух весовых категориях. Всего на его счету 26 побед и два поражения.

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