Теофимо Лопес ответил, когда будет готов провести объединительный бой с Райаном Гарсией

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теофимо Лопес заявил, что готов провести объединительный поединок с обладателем титула WBC соотечественником Райаном Гарсией весной 2027 года.

«В боксе никто не хочет рисковать, что вообще происходит? Вы и вправду боитесь? Тео, как насчёт декабря?» — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я и твой промоутер встретились на ланче спустя два дня после твой победы над Конором Бенном. Мы уже говорили, что май 2027-го идеально подойдёт для объединения чемпионских титулов в полусреднем весе», — ответил Лопес.

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