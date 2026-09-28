Жорж Сен-Пьер показал, как поддерживает форму в 45 лет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, канадец Жорж Сен-Пьер показал, как поддерживает форму после завершения бойцовской карьеры.

Жоржу Сен-Пьеру 45 лет. Канадец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2002 году, в 2004-м провёл первый поединок в UFC. В 2006 году Сен-Пьер стал чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг), в 2008-м – двукратным чемпионом, после чего девять раз защитил титул. В 2017-м стал чемпионом в среднем весе (до 84 кг) и завершил карьеру.

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