В Федерации бокса России оценили судейство на прошедшем чемпионате Европы в Болгарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин высказался о судействе на чемпионате Европы — 2026, прошедшем с 17 по 25 сентября в Софии, Болгария.

«В целом я бы не сказал, что судейство какое-то было плохое. Были шероховатости. Как понимаю, Альберт Шукурович и Виктор Борисович так нашим спортсменам задачу ставили, что нужно стараться боксировать чисто из-за пристального внимания к нашей сборной.

У кого-то получилось, у кого-то не получилось. В целом, судья из Таджикистана нам финальный бой Давида Сурова хотел сломать. Ну, бокс побеждает любой вопрос, даже судейский», – передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.