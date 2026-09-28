В Федерации бокса России объяснили, в каком случае сборная поедет на ОИ-2028

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался о возможности выступления сборной России на предстоящих Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, США.

«Ответ будет краткий. Сборная России по боксу ездит только с флагом и с гимном», – передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

Напомним, в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) российские боксёры были отстранены от международных соревнований. В 2023 году была создана альтернативная организация World Boxing, под эгидой МОК занимающаяся организацией крупнейших любительских турниров. Летом 2026 года World Boxing допустила россиян к соревнованиям с национальным флагом и гимном.