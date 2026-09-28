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«До конца не верил». Беспутин — о выступлении сборной РФ по боксу с флагом и гимном на ЧЕ

«До конца не верил». Беспутин — о выступлении сборной РФ по боксу с флагом и гимном на ЧЕ
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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался о выступлении национальной сборной на минувшем чемпионате Европы — 2026 в Болгарии с флагом и гимном.

«Команда была хорошо готова, хотя я, честно говоря, до конца не верил, что нам вернут флаг и гимн. У нас с Виктором Борисовичем рабочие встречи были. Я ему говорил, что надо какую-то подготовку [членов сборной] вести, но думал, скорее всего, не поедем. До конца не верил [в возвращение флага и гимна], думал, палки в колёса всё равно будут какие-то. Здравый смысл восторжествовал. Не думаю, что спортсмены должны как-то страдать», – передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

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