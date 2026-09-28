«Неправильная ситуация». Глава RCC отреагировал на лишение Гассиева титула WBA

Генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов прокомментировал лишение титула WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева.

«Это неправильная ситуация. В ней нужно разбираться. Команде Гассиева стоит подключить грамотных юристов. Есть ли в тексте правил WBA подобная возможность? Если нет – нужно подавать апелляцию», — приводит слова Титова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Гассиев был лишён титула WBA, который будет разыгран в поединке между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.

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