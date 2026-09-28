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Виктор Фархутдинов оценил выступление сборной России по боксу на ЧЕ

Виктор Фархутдинов оценил выступление сборной России по боксу на ЧЕ
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы, прошедшем с 17 по 25 сентября в Софии, Болгария.

«Турнир прошёл на высоком уровне. Отношение было хорошее. Все представители стран здоровались с нами, разговаривали, общались. Действительно приятно было, когда узнали, что чемпионат Европы будет с флагом и гимном.

Я результатом очень доволен, ребята показали хороший бокс, все заслуженно победили. С каждым боем добавляли. И я очень благодарен спарринг-партнёрам. У нас 40 человек приехали на сборы, все после чемпионата России с травмами, почти чёрные. Все до конца сборов помогали в подготовке к чемпионату Европы», – передаёт слова Фархутдинова корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

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