Беспутин высказался об уходе боксёра с Украины с церемонии награждения на ЧЕ

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин прокомментировал уход украинского боксёра Павла Иллюши с церемонии награждения с участием россиянина Чеэрава Ашалаева на чемпионате Европы в Софии, Болгария.

«Мы же не политики, мы про спорт. То, что они уходят, – это их личное дело. Мы что сделаем? Думаю, что Юлия не расстроилась (такой же инцидент произошёл во время награждения россиянки Юлии Чумгалаковой. — Прим. «Чемпионата»).

Они, знаешь, ушли, а потом в туалете подошли и сказали: «Извините, нам сказали так сделать, мы не хотели уходить». Они играют в эти политические игры. Мы из-за этого не расстроились», – передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.