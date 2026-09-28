В лиге MVP рассказали о планах на 2027 год

Лига смешанных единоборств Most Valuable Promotions (MVP) раскрыла планы на 2027 год, заявив о стремлении сделать ММА максимально простыми и понятными для болельщиков.

«Как должна выглядеть лига MVP MMA в 2027 году? После слияния PFL и MVP, которое открывает новую главу, главной целью должно стать стремление сделать ММА максимально простыми и понятными для болельщиков. Один номерной турнир MVP MMA каждый месяц. В промежутках между ними – два региональных турнира Fight Night, на которых будут выступать бойцы из Европы, Африки, Ближнего Востока, Северной Африки, Океании, Южной Америки, России и других регионов, а возглавлять эти шоу будут известные местные звезды.

Затем дать бойцам одну свободную неделю перед следующим номерным турниром. Пока никаких Гран-при. Сначала нужно сформировать ростер, определить чемпионов и сделать так, чтобы рейтинги действительно имели значение. И самое главное – сделать организацию максимально простой и понятной для болельщиков. Чётко определённый ростер бойцов, обновлённое приложение и еженедельное обновление рейтингов. Одна организация. Один ростер», — говорится в пресс-релизе промоушена.