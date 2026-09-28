Переводчик Чарльза Оливейры прервал интервью, не дав задать вопрос о Палестине

Переводчик бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, а ныне обладателя титула BMF бразильца Чарльза Оливейры прервал разговор, когда интервьюер попытался задать вопрос о конфликте между Израилем и Палестиной.

«Он боец. Не втягивайте его в политику… в политические вещи», — сказал переводчик. На уточняющий вопрос, почему Оливейру не следует вовлекать в обсуждение, переводчик ответил: «Потому что он боец. Он не политик».

В итоге Оливейра так и не получил возможности ответить. Zadero Training позже опубликовал клип в социальной сети с подписью: «Чарльз Оливейра, мой вопрос был прерван».

Многие известные бойцы MMA открыто высказывались о конфликте. Ислам Махачев, в частности, ранее выносил флаг Палестины и говорил о Палестине после побед в UFC. Хабиб Нурмагомедов в августе заявил, что публичная поддержка Палестины стоила ему финансовых потерь, включая утраченные контракты и спонсорские возможности.