Усик: в воскресенье я иду в церковь, а после этого играю в Counter-Strike

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик рассказал о своём увлечении компьютерными играми. Он признался, что любит играть в Counter-Strike и оборудовал для этого игровую зону в своём гараже.

«Я иногда играю в компьютерные игры. В Counter-Strike. Мой гараж – это как игровая зона. У нас есть компьютеры. Есть настольный теннис, бильярд, компьютеры расставлены. Играем «пять на пять» через интернет – где-то час, но не каждый день, а только дважды в неделю: в четверг и воскресенье. Потому что это лёгкий день.

В воскресенье, после церкви, я возвращаюсь домой… Я иду рано утром в церковь, а потом возвращаюсь и играю в Counter-Strike. Мне нравится Counter-Strike. Хорошо ли я играю? Да, нормально. В Counter-Strike я лучший. Но не лучший из лучших, как в боксе», – сказал Усик на форуме ConnectujMe, который проходит в эти дни в Черногории.