Джервонта Дэвис: готов выступить с Наоей Иноуэ на одном турнире, но не против него

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис заявил, что готов выступить на одном турнире с Наоей Иноуэ, однако не станет драться с ним из-за разницы в весовых категориях.

«Я готов выступить с ним на одном турнире, но не драться против него. Весовые категории существуют не просто так. Пусть он добивается успеха в своём дивизионе», — приводит слова Дэвиса издание Ring Magazine.

Наое Иноуэ 33 года. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году, в 2014-м стал чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), в 2022-м — абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг), в 2023-м — абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе.