Тренер Нганну: Фрэнсис мог стать величайшим бойцом в истории ММА

Тренер экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик заявил, что его подопечный мог стать величайшим бойцом в истории ММА, и пожалел, что тот провёл мало боёв в смешанных единоборствах.

«Если просто понаблюдать за развитием Нганну, начиная с боя против Жаирзиньо Розенстрайка и заканчивая Сирилем Ганом, то мы многого добились. Жаль, что у нас не было больше времени в ММА. Мне кажется, мы бы могли побить множество рекордов, и тогда Фрэнсис стал бы величайшим бойцом в истории. Так что если говорить эгоистично, я бы хотел видеть Нганну в большем количестве боев по ММА», – приводит слова Никсика MMA Junkie.

Фрэнсису Нганну 40 лет. В рекорде камерунского бойца 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из восьми побед в смешанных единоборствах.