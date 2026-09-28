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Соннен — о Стивсоне: интерес к Гейблу достиг пика, но ни один боец не бросил ему вызов

Соннен — о Стивсоне: интерес к Гейблу достиг пика, но ни один боец не бросил ему вызов
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен отметил, что ни один боец UFC не вызвал Гейбла Стивсона после его поражения на UFC 331.

«Ни один боец не бросил Гейблу вызов, хотя его последний поединок был очень значимым. Он вызвал большой интерес, и после турнира UFC именно этот бой стал главной темой для обсуждения. Поэтому очевидно: что бы Гейбл ни предпринял дальше, это будет иметь большое значение. Кто-то будет смотреть, чтобы увидеть его победу, кто-то — чтобы увидеть поражение, но в любом случае мы знаем, что будем следить за ним.

Более того, сейчас интерес к Гейблу достиг своего пика. Всё, что он будет делать дальше, будет вызывать у нас максимальное внимание. И всё же ни один боец, находящийся на контракте с UFC, не попросил возможности сразиться с ним», — сказал Соннен в видео для своего YouTube-канала.

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