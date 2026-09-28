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Евлоев рассказал, что прежде проводил совместные тренировки с Волкановски

Евлоев рассказал, что прежде проводил совместные тренировки с Волкановски
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев рассказал, что несколько лет назад тренировался вместе с чемпионом Александром Волкановски.

«В то время я выступал в легчайшем весе. Это было ещё до моего дебюта в UFC. Мы провели несколько раундов и тренировались в одном зале», — рассказал Евлоев в интервью изданию MMA Fighting.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения. Это будет для него первый титульный поединок в промоушене Даны Уайта.

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