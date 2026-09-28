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«Быстро финиширую его». Волкановски — о предстоящем бое с Евлоевым на UFC 333

«Быстро финиширую его». Волкановски — о предстоящем бое с Евлоевым на UFC 333
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заявил, что уверен в победе над россиянином Мовсаром Евлоевым в предстоящем бою на турнире UFC 333, и считает, что соперник не сможет продержаться против него все 25 минут.

«Мовсар уверен в себе, однако я заберу эту уверенность очень быстро и финиширую его. Мне кажется, он превосходит всех в дивизионе, но я очень плохой матчмейкинг для него. То, что работает со всеми, не сработает со мной. Так что лучшим вариантом для него будет финиш, потому он не сможет бить меня 25 минут», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.

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