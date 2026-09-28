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Хокит: тяжеловес — самый опасный человек на планете, я пытаюсь вернуть такой менталитет

Хокит: тяжеловес — самый опасный человек на планете, я пытаюсь вернуть такой менталитет
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Боец UFC Джош Хокит объяснил, почему хочет стать чемпионом в тяжёлом весе, хотя может легко уложиться в 93 кг.

«Чёрт, во мне около 107,5 кг. Я мог был сделать 93 кг, но смотрю на это иначе. Зачем вообще нужны весовые категории? Понимаешь? Люди прячутся за ними. Когда всё это только начиналось, все просто говорили: «Мы решили друг с другом». И не имело значения, в какой ты весовой категории. Это максимально первобытная суть нашего спорта.

Но сейчас другая эпоха. Теперь можно спрятаться за поясом и, наверное, считать себя, цитирую, «крутым парнем». Но не путай эти вещи. Тяжеловес — самый опасный человек на планете. Я пытаюсь вернуть именно такой менталитет», — сказал Хокит в эфире шоу The Ariel Helwani Show.

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