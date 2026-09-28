Мераб Двалишвили раскрыл стоимость чемпионского пояса UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что после победы организация вручает настоящий пояс, а затем заменяет его на реплику, поскольку оригинал стоит $ 325 тыс.

«Каждый раз, когда ты выигрываешь, они дают тебе реплику. У тебя может быть только один оригинал, но затем они дают тебе реплики. В клетке тебе вручают настоящий, а потом меняют его на реплику, потому что оригинал стоит $ 325 тыс. Для меня он бесценен – никогда в жизни его не продам», – сказал грузинский боец в интервью стримеру N3on на YouTube.

В своём последнем поединке в UFC Двалишвили разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей. Третий бой между ними состоится 24 октября на турнире UFC 333.