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Усман: Хабиб согласится, что не надо включать Усмана Нурмагомедова в обсуждения боёв UFC

Усман: Хабиб согласится, что не надо включать Усмана Нурмагомедова в обсуждения боёв UFC
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман призвал экс-чемпиона организации в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо не включать чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова в обсуждение титульной гонки лёгкого дивизиона UFC, поскольку его переход в организацию Даны Уайта пока не подтверждён. Американец также выразил уверенность, что легенда лиги Хабиб Нурмагомедов разделит его позицию.

«Для начала, мистер Генри [Сехудо], почему мы постоянно упоминаем Усмана? Его переход в UFC ещё не решён. Давай не будем включать его в наши гипотетические обсуждения и вообще исключим из этого разговора. Сейчас ему здесь не место. И я гарантирую, что Хабиб на 100% со мной согласится. Хватит включать Усмана в эти обсуждения. Сейчас Усман — главная звезда PFL, так что пусть остаётся там. Зачем мы вообще включаем его в этот список? Он не имеет отношения к тому, что мы обсуждаем. Речь идёт о раскладе в титульной гонке», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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