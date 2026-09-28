15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Буду бить любого, не делаю различий». Джош Хокит — о возможном поединке с Джоном Джонсом

«Буду бить любого, не делаю различий». Джош Хокит — о возможном поединке с Джоном Джонсом
Комментарии

Американский боец UFC Джош Хокит заявил, что у него нет проблем с поединком против Джона Джонса, несмотря на то что оба связаны с тренировочным залом Jackson Wink.

«Его нет в этом зале. Его нет в этом лагере. Я буду драться с кем угодно. Я не делаю различий. Кто захочет — тот получит. Я буду таким чемпионом… Если они называют моё имя, произносят его всуе, я буду бить их там, где они стоят», — приводит слова Хокита Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Джон Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.

Материалы по теме
Хокит: тяжеловес — самый опасный человек на планете, я пытаюсь вернуть такой менталитет
Комментарии