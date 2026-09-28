«Буду бить любого, не делаю различий». Джош Хокит — о возможном поединке с Джоном Джонсом

Американский боец UFC Джош Хокит заявил, что у него нет проблем с поединком против Джона Джонса, несмотря на то что оба связаны с тренировочным залом Jackson Wink.

«Его нет в этом зале. Его нет в этом лагере. Я буду драться с кем угодно. Я не делаю различий. Кто захочет — тот получит. Я буду таким чемпионом… Если они называют моё имя, произносят его всуе, я буду бить их там, где они стоят», — приводит слова Хокита Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Джон Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.