«Это всё фейк». Джош Хокит заявил, что Том Аспиналл симулировал травму глаза

Американский боец UFC Джош Хокит заявил, что экс-чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл симулировал травму глаза, чтобы разорвать контракт с UFC и перейти в бокс.

«Я думаю, он заставляет своих товарищей по команде пукать ему на подушку, а потом ложится спать, получает конъюнктивит и постит это дерьмо. Я думаю, он просто пытается избавиться от своего контракта с UFC. Это всё фейк, брат. Я думаю, он пытается получить свой «мешок» в боксе», — приводит слова Хокита Championship Rounds в социальной сети Х со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани.

Напомним, 14 сентября Аспиналл официально заявил, что освобождает титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).