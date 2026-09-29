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«Это всё фейк». Джош Хокит заявил, что Том Аспиналл симулировал травму глаза

«Это всё фейк». Джош Хокит заявил, что Том Аспиналл симулировал травму глаза
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Американский боец UFC Джош Хокит заявил, что экс-чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл симулировал травму глаза, чтобы разорвать контракт с UFC и перейти в бокс.

«Я думаю, он заставляет своих товарищей по команде пукать ему на подушку, а потом ложится спать, получает конъюнктивит и постит это дерьмо. Я думаю, он просто пытается избавиться от своего контракта с UFC. Это всё фейк, брат. Я думаю, он пытается получить свой «мешок» в боксе», — приводит слова Хокита Championship Rounds в социальной сети Х со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани.

Напомним, 14 сентября Аспиналл официально заявил, что освобождает титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

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