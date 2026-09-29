Джош Хокит высмеял Гейбла Стивсона после поражения на UFC 331

Боец UFC американец Джош Хокит высмеял победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также бойца UFC соотечественника Гейбла Стивсона после того, как его в первом раунде нокаутировал Шон Шараф на UFC 331.

«Этот парень, Рэпбл Слиперсон (от Raple Sleeperson, где rap — стук, а sleep — спать. Карикатура на имя Гейбла. — Прим. «Чемпионата»)? Наверное, посмотрел мои бои и решил, что всё будет легко. Но здесь всё совсем не так просто — это совершенно другой вид спорта. Он даже не тренируется как следует, и в этом виноват Джон Джонс. Я слышал, что он даже не проводит спарринги. Это совершенно другой вид спорта, и начинать здесь нужно с самого нуля», — сказал Хокит в эфире The Ariel Helwani Show.