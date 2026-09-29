15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джош Хокит высмеял Гейбла Стивсона после поражения на UFC 331

Джош Хокит высмеял Гейбла Стивсона после поражения на UFC 331
Комментарии

Боец UFC американец Джош Хокит высмеял победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также бойца UFC соотечественника Гейбла Стивсона после того, как его в первом раунде нокаутировал Шон Шараф на UFC 331.

«Этот парень, Рэпбл Слиперсон (от Raple Sleeperson, где rap — стук, а sleep — спать. Карикатура на имя Гейбла. — Прим. «Чемпионата»)? Наверное, посмотрел мои бои и решил, что всё будет легко. Но здесь всё совсем не так просто — это совершенно другой вид спорта. Он даже не тренируется как следует, и в этом виноват Джон Джонс. Я слышал, что он даже не проводит спарринги. Это совершенно другой вид спорта, и начинать здесь нужно с самого нуля», — сказал Хокит в эфире The Ariel Helwani Show.

Читать далее:
«Буду бить любого, не делаю различий». Джош Хокит — о возможном поединке с Джоном Джонсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android