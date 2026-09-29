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Барселос сделал первый комментарий после потери сознания и госпитализации на турнире UFC

Барселос сделал первый комментарий после потери сознания и госпитализации на турнире UFC
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Бразилец Раони Барселос оставил первый комментарий после потери сознания в бою с американцем Раулем Росасом на турнире UFC Fight Night 289.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

«Всем привет! Хочу сказать всем, что у меня всё отлично, и, как только смогу, я запишу для вас видео! Большое спасибо всем за вашу поддержку и молитвы! Я обещал провести большой бой и сдержал своё обещание. Спасибо богу и всем, кто сражался вместе со мной — как внутри, так и за пределами октагона», — написал Барселос под постом UFC Brasil в одной из социальных сетей.

Напомним, в пятом раунде Рауль Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу. Отметим, на момент остановки Барселос лидировал по судейским запискам.

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