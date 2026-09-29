15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рауль Росас опубликовал пост по итогам драматичного боя с Барселосом на турнире UFC

Рауль Росас опубликовал пост по итогам драматичного боя с Барселосом на турнире UFC
Комментарии

21-летний американский боец мексиканского происхождения Рауль Росас-младший высказался о победе в бою с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 289.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

«История продолжается. Какой особенный вечер! В 21 год мне удалось впервые возглавить турнир в главном бою вечера. Мечты становятся реальностью благодаря упорному труду и божьему плану.

Я отлично себя чувствовал, понимал, что меня ждёт настоящая война, и получил огромное удовольствие от боя. Молюсь за своего соперника. Мы оба довели друг друга до предела и оставили всё в клетке. Спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше с каждым днём и верит в меня», — написал Росас на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, в пятом раунде Рауль Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу. Отметим, на момент остановки Барселос лидировал по судейским запискам.

Материалы по теме