Рауль Росас опубликовал пост по итогам драматичного боя с Барселосом на турнире UFC

21-летний американский боец мексиканского происхождения Рауль Росас-младший высказался о победе в бою с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 289.

«История продолжается. Какой особенный вечер! В 21 год мне удалось впервые возглавить турнир в главном бою вечера. Мечты становятся реальностью благодаря упорному труду и божьему плану.

Я отлично себя чувствовал, понимал, что меня ждёт настоящая война, и получил огромное удовольствие от боя. Молюсь за своего соперника. Мы оба довели друг друга до предела и оставили всё в клетке. Спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше с каждым днём и верит в меня», — написал Росас на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, в пятом раунде Рауль Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу. Отметим, на момент остановки Барселос лидировал по судейским запискам.