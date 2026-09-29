Волкановски — о бое с Евлоевым: люди скажут, что это было одно из лучших моих выступлений

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я и вправду верю, что после этого боя скажут: «Это было одно из лучших выступлений Алекса, что мы видели». Означает ли это, что я на пике? Означает ли это, что это лучший Волк? Нет, я этого не говорю. Я сказал, что из-за стиля, который я покажу в бою, люди скажут, что это лучшая версия Алекса, что они видели», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.

Боксёрская тренировка Евлоева перед боем с Волкановски