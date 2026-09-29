15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски — о бое с Евлоевым: люди скажут, что это было одно из лучших моих выступлений

Волкановски — о бое с Евлоевым: люди скажут, что это было одно из лучших моих выступлений
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я и вправду верю, что после этого боя скажут: «Это было одно из лучших выступлений Алекса, что мы видели». Означает ли это, что я на пике? Означает ли это, что это лучший Волк? Нет, я этого не говорю. Я сказал, что из-за стиля, который я покажу в бою, люди скажут, что это лучшая версия Алекса, что они видели», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.

Материалы по теме
«В Ингушетии этого никто не понимает». Евлоев объяснил, почему живёт и тренируется в США

Боксёрская тренировка Евлоева перед боем с Волкановски

Комментарии